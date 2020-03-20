Virüsü Batılılar yaşlı nüfusu tırpanlamak için çıkardı

Milat gazetesi yazarı Muhammed Özkılınç, koronavirüs salgınıyla ilgili komplo teorisi gündeme getirdi.

Muhammed Özkılınç, “Yaşlılara Corona budaması” başlıklı yazısında, “Bilindiği üzere corona virüs, daha çok yaşlıların ölümüne sebebiyet veriyor. Çünkü onu üretenlerin asıl hedeflerinde yaşlılar vardı. Neden mi? Çünkü son bir asırdır kendilerini yeryüzünün haşa ilahı (!) zanneden küresel derin zalimler, yedi buçuk milyar nüfusu dünyanın başına yük olarak görüyorlar. Bu sebeple de nüfusu tırpanlamak, her şekilde azaltmak çabasındadırlar” ifadelerini kullandı.

“BANA SORARSANIZ TÜM BATILILAR BU GÜNAHA ORTAKTIR”

“Batı da genç nüfus neredeyse yok olmuş. Var olanlar ise alkol, uyuşturucu, sınırsız ahlaksızlık vb. bataklıklara çekilerek işlevsiz duruma gelmiştir. Buna bir de küresel krizler vs. sebebiyle batılı ülkelerin sos veren ekonomilerini ekleyin… Dolayısıyla yaşlı nüfusun hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordu” diyen Muhammed Özkılınç, şunları yazdı:

“Corona virüsü ABD mi Çin mi çıkardı diye tartışılıyor ama AB ustaca gözden kaçırılıyor. Bana sorarsanız tüm batılılar bu günaha ortaktır. Bunu tüm küresel derin zalimlerin hepsi birden planladırlar. Çünkü yaşlı nüfus hepsinin ortak sorunuydu. Geciktirmeye de vakitleri yoktu. Dolayısıyla bu virüs, tam da onların planlarına göre planlanıp üretildi. Bu yaşlıları tırpanlamaya, budamaya yeterli olur mu? Ona daha sonra bakacaklar. Aslında daha imha edilmesi gereken beş milyar civarında nüfus var. Ama onların envanterlerinde de bir o kadar bol imha edecek kimyasal, biyolojik vs. silahlar vardır. Yani diyeceğim o ki, gelecekte yeni virüslere ve nüfus kıyımı için hazırlanmış tırpanlara hazır olalım. Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...”

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