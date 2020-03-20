Odatv ve Barışlar Meclis gündeminde: Yaptıkları skandaldır ayıptır zulümdür

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odatv’nin kapatılmasını, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasını TBMM Genel Kurulu’na taşıdı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, daha önce Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıkladığı, medyada da yer alan MİT şehidini günler sonra tekrar haber yapılmasından dolayı tutuklanmıştı. Ardından söz konusu haberin yayından kaldırılmış olmasına ragmen Odatv’ye erişim engeli getirilmişti.

“ODATV SİTESININ HÂLÂ KAPALI OLMASI BÜYÜK BİR AYIPTIR”

CHP’li Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Odatv’nin hukuksuz bir biçimde kapatıldığının altını çizerek, Odatv’nin farklı isimlerle yayın hayatına devam ettiğini fakat bu adreslerin de hukuksuz bir şekilde kapatılmaya devam edildiğini belirtti.

“Odatv sitesinin hâlâ kapalı olması bir skandaldır, bir büyük ayıptır” diyen Çakırözer, kapatma kararıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvuru dosyasında hiçbir mahkeme kararına ve resmî belgeye dayanmayan değerlendirmelerin bulunduğunu dile getirdi