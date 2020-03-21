"Yazıklar olsun" dedirten görüntü

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, bir metro istasyonu girişine çöp bırakıp sonra fotoğrafını çeken bir temizlik görevlisinin görüntüsü paylaştı.

Ongun, Twitter’daki paylaşımında fotoğraf çeken kişinin bir ilçe belediyesi çalışanı olduğunu belirterek AKP’li Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın hesabını mesajına ekledi.

Ongun şu ifadeleri kullandı:

“Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz.”

İBB Sözcüsü Ongun’un paylaştığı videoda, temizlik görevlisinin önce yerleri süpürdüğü, sonra beyaz bir kağıt parçasını metro girişine doğru itelediği görülüyor. Görevli daha sonra birkaç adım uzaklaşıp bıraktığı çöpün cep telefonuyla fotoğrafını çekiyor.

Ongun'un paylaştığı görüntülere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.