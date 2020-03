Yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, günlük mesaisine Saraçhane’deki merkez binada başladı. İmamoğlu, kurmaylarıyla yaptığı rutin toplantıyı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem amacıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. İmamoğlu İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa ile gerçekleştirdiği sanal toplantının ardından, İstanbullu hemşehrilerine canlı yayında seslendi. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV’nin internet sitesinden canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi:

“GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞ HALİNDEYİZ”

“Küresel çaptaki salgın maalesef her geçen büyüyor. Ülkemizde de ne yazık ki hem ölüm hem de vaka sayısı artıyor. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavisi süren hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması için dua ediyorum. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Değerli dostlarım hem dünya hem ülke olarak görünmeyen bir düşmanla savaş halindeyiz. Bu radikal düşmana karşı radikal tedbirler almamız gerektiğinden daha önce bahsetmiştim. Devletimizle uyum içinde, biz de İBB olarak çok sıkı koruyucu ve önleyici tedbirler alarak yolumuza devam ediyoruz. Dayanışma çok önemli. Her gün çalışma arkadaşlarımızla telekonferans marifetiyle toplandılar yapıp, başka hangi adımları atabiliriz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de yeni bir toplantı daha yaptık ve bazı kararlar aldık. Şimdi bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum:

100 ADET DEZENFEKTE İSTASYONU KURULACAK

- İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul’un çeşitli noktalarına bugünden itibaren, 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz. Bildiğiniz gibi metrosundan otobüsüne, vapuruna kadar kendi araçlarımızı her gün zaten dezenfekte ediyoruz. Şimdi, diğer araçlar da temizlenecek. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz. Size yer duyuruları yapılacak.

7/24 ULAŞIM HİZMETİNE GEÇİCİ ARA VERİLECEK