Yoğun bakımda iddiası

Karantinada korona tedavisi gören Gezi programı sunucusu Burak Akkul yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Akkul'un kayınbiraderi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında eniştesi hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Sosyal platfomlarda Akkul hakkında "vefat etti" ya da "öldü" gibi kesin ifadeleri "tamamen vicdandan yoksun ve acımasız" olarak değerlendirerek tepki gösteren Arslan, bu açıklamaların kendilerini "dehşete" düşürdüğünü belirtti ve olaya sağduyulu yaklaşılması çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU

Akkul, bir süre önce eşi ile birlikte İngiltere seyahati sonrasında hastalık belirtileri olan kuru öksürük ve ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Ancak antibiyotik tedavisi işe yaramadı.

Bunun üzerine İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Burak Akkul’a yapılan ilk test sonucunda korona teşhisi konulurken, eşinde ise korona tespit edilmedi.

Euronews’e süreci anlatan Akkul, şu aşamada korona teşhisi ile tedavisine başlandığını ancak ikinci bir test sonucunu daha beklendiğini söyledi.

Karantina altına alınan Akkul, özellikle ateşinin akşamları çıktığını ve bu duruma serum takviyesi ile müdahale edildiğini belirtti.

Burak Akkul, sosyal medya platformu Twitter'dan yayınladığı video ile 5 gündür eşi ile birlikte karantinada olduğunu duyurdu.

Akkul, çektiği videoda İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi ile birlikte karantina altında olduğunu ve koronavirüs testinin sonucunun kendilerine açıklanmadığını iddia etmişti.

Akkul Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek paylaştığı videosunda ; "Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki. 5 gün oldu Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesi ile karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif tedavi görüyorum ama şöyle bir şey var maalesef 72 saat, 96 saat oldu bize eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bunu mümkün olduğunca yaymanız. Bakanlıktan çok rica ediyorum bize bunu söylemeleri lazım, sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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