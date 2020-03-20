YÖK'ten uzaktan eğitim açıklaması

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türkiye'de corona virüsü nedeniyle ara verilen üniversitelerde eğitimlere dijital imkânlar ve uzaktan öğretim ile 23 Mart tarihinden itibaren başlanacağını duyurdu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkânlar ve uzaktan öğretim ile devam edileceğini ifade etti.

Öğrencilerden geçici bir süre evde, ailelerinin yanında derslere odaklanmasını isteyen Prof. Dr. Saraç, “Geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarınızı öneriyoruz. Hepinizin mümkün olduğunca evde kalarak bu süreci toplu ortamlardan uzak, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz” dedi.

“BU VİRÜSÜ BAHAR AYLARINDA YENECEĞİZ”

Prof. Dr. Saraç, öğrencilere önerilerde de bulanarak şu şekilde:

* Bu müddet içinde evinizde Yahya Kemal’i, Kemal Tahir’i, Tolstoy’u, Mehmet Akif’i veya sohbetiyle kendinizi mutlu hissettiğiniz herhangi bir romancıyı, şairi misafir etmenizi, onların kitapları ile içinde bulunduğunuz odanızı, evinizi sınırsız genişliğe çevirmenizi de ihmal etmeyin.